Trump diu que els indults d'última hora de Biden són nuls

MADRID 17 març (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha declarat aquest dilluns "nuls i sense cap efecte" els indults concedits pel seu antecessor, Joe Biden, alguns a membres de la seva família, poc abans de deixar la Casa Blanca ja que es van signar amb una app.

"Joe Biden no els va signar i, el que és més important, no en sabia res! A Biden no li van explicar res dels indults, ni els va aprovar", ha assegurat Trump en una publicació a Truth Social, en la qual apunta directament als membres del comitè de la Cambra de Representants que investigaven l'atac del 6 de gener.

S'ha referit a aquests congressistes com un "comitè de fatxendes polítics" i ha advertit que qualsevol indult relacionat amb aquesta comissió és il·legal ja que es van signar amb la plataforma Autopen i recreava la signatura del "letàrgic" Biden.

En aquest sentit, ha avisat que "els qui en formen part, els qui van destruir i eliminar totes les evidències obtingudes durant dos anys de la caça de bruixes contra mi i moltes altres persones innocents, han d'entendre que estan subjectes a una investigació al més alt nivell".

"Probablement són responsables dels documents que es van signar en el seu nom, sense el coneixement i el consentiment del pitjor president de la història del nostre país, el corrupte Joe Biden!", ha remarcat Trump.

Poc abans de deixar la Casa Blanca, Biden no només va concedir l'indult a alguns familiars seus, sinó també, de manera preventiva, a diversos congressistes que van dur a terme les investigacions de l'atac del 6 de gener del 2021 a fi d'evitar les possibles represàlies de Trump.

Entre els indults preventius de Biden també hi ha els d'Anthony Fauci, qui va liderar la resposta dels EUA a la pandèmia de covid-19, i el del general retirat Mark Milley, antic cap de l'Estat Major i responsable de la caòtica retirada de l'Afganistan l'agost del 2021.