Trump diu davant Zelenski que els EUA han començat a "delimitar" un acord de pau amb Rússia

En una conversa elevada de to, Trump avisa Zelenski que està "jugant amb la Tercera Guerra Mundial"

MADRID, 28 febr. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha manifestat aquest divendres que ha començat a "delimitar" un acord de pau amb Rússia al principi de la seva trobada amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, caracteritzat per una discussió elevada de to entre tots dos, quan el mandatari nord-americà ha retret al seu convidat que està "jugant amb la Tercera Guerra Mundial".

"Hem començat a delimitar un acord i crec que pot passar", ha declarat Trump en el prolegomen de la reunió a porta tancada que mantindrà amb Zelenski al Despatx Oval de la Casa Blanca.

Trump i Zelenski signaran un acord d'entesa pel qual Ucraïna concedirà als EUA l'accés a les seves terres rares a canvi de l'ajuda nord-americana a futur contra la invasió russa.

"Estem desitjant començar a cavar, a cavar i a cavar per obtenir aquesta terra", ha afegit Trump abans de ressaltar el "gran compromís" que representa l'acord per al seu país. El mandatari ha destacat que aquest acord comportarà un important benefici econòmic per al seu país, tot i que ha volgut matisar que el més important per a ell és la pau a Ucraïna.

"Faig això per salvar vides, més que qualsevol altra cosa. En segon lloc, per estalviar molts diners, però considero que això és molt menys important", ha manifestat, acompanyat del president ucraïnès, en una trobada també destinada a llimar diferències després que Zelenski s'hagi mostrat amoïnat per un possible acord entre Trump i el president rus, Vladímir Putin, per posar fi a la guerra sense la participació de Kíiv.

En aquest sentit, el president ucraïnès ha demanat a Trump que "no faci concessions a un assassí", en referència a Putin i ha confiat que el president nord-americà "estarà al costat d'Ucraïna" mentre duri la guerra. En resposta, Trump ha manifestat que els EUA "no estan alineats amb ningú" i que la seva única lleialtat és cap al seu país i "el bé del món".