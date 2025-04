Trump diu que Bezos ha fet "el que calia" després que Amazon hagi aclarit que no desglossarà els costos aranzelaris

MADRID 30 abr. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha afirmat aquest dimarts que el fundador de la multinacional Amazon, Jeff Bezos, ha fet "el que calia", després que la plataforma hagi aclarit que no desglossarà l'impacte dels aranzels en el preu dels seus productes.

"Bezos ha estat molt amable. Ha estat increïble. Ha resolt molt ràpid el problema i ha fet el que calia", ha manifestat l'inquilí de la Casa Blanca quan la premsa li ha preguntat com ha anat la trucada amb el magnat.

Aquestes declaracions tenen lloc després que la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, hagi qualificat d'"acte hostil i polític" la possibilitat que Amazon mostrés l'impacte dels aranzels en el preu de cada producte i n'hagi detallat el percentatge que correspondria al gravamen.

No obstant això, Amazon ha assegurat que no "ha considerat mai" aquesta possibilitat per al seu web principal, i ha subratllat que tan sols va ser una idea de l'equip de la botiga d'ultra baix cost de la companyia, coneguda com Amazon Haul. "Això no es va aprovar mai i no passarà", ha afirmat l'empresa.