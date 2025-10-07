Trump destaca que Hamas "ha accedit a coses molt importants" en acceptar el seu pla de pau

MADRID, 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El president estatunidennc, Donald Trump, ha expressat de nou el seu optimisme sobre les perspectives de pau a Gaza i ha destacat que el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), "ha accedit a coses molt importants".
Trump ha respost a les informacions sobre les seves suposades crítiques al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en concret en retreure-li les seves poques cessions: "No. És fals. Ha estat molt positiu. Ha estat molt positiu en aquest acord", ha argüït.
"Però és un acord, increïblement, en el qual tothom s'ha unit. Tots s'han unit. No, Israel ha estat estupend. Tots han estat bons. Crec que anem a aconseguir que s'arribi a un acord", ha assegurat.
En aquest sentit, ha subratllat que "el sorprenent és que tenim a tots els països àrabs, a tots els països musulmans. Tenim a tots els països veïns". Així, ha tornat a elogiar al seu homòleg turc, Recep Tayip Erdogan, perquè "ha estat pressionant molt", i ha destacat d'ell que Hamas "(li) té molt respecte", així com a les autoritats de Qatar, Unió dels Emirats Àrabs i Aràbia Saudita.
"Tenim a tots del nostre costat per aconseguir aquest acord", ha asseverat coincidint amb la primera ronda de converses entre Hamas i els mediadors a Egipte que s'ha desenvolupat en un ambient "positiu", segons han indicat la cadena de televisió estatal egípcia, Al Qahera TV, i fonts al canal de Qatar Al Yazira.