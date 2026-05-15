Trump destaca davant Xi els "fantàstics" acords comercials i l'acostament de posicions sobre l'Iran

MADRID 15 maig (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha destacat aquest divendres durant l'última trobada amb el seu homòleg xinès, Xi Jinping, abans d'embarcar a l'avió de tornada cap al país nord-americà el contingut dels seus tres dies de visita, inclosos els "fantàstics" acords a nivell comercial i l'acostament de posicions respecte a la situació de l'Iran.
"Ha estat una visita increïble. Crec que en deriven moltes coses bones", ha sostingut Trump en una compareixença davant la premsa juntament amb Xi. "Hem tancat uns acords comercials fantàstics, meravellosos per a tots dos països", ha destacat, abans d'afirmar que "respecta molt" el seu homòleg xinès.
"Hem resolt molts problemes que altres no podrien haver resolt. Tenim una relació molt forta i hem fet coses meravelloses, crec", ha assenyalat l'inquilí de la Casa Blanca, que ha assegurat que tots dos tenen opinions "similars" sobre l'Iran, inclosa la necessitat que el conflicte "s'acabi".
Així, ha apuntat que ni els EUA ni la Xina volen que Teheran "tingui armes nuclears" i que tots dos països volen que l'estret d'Ormuz "estigui obert", cosa que Pequín ha reclamat en nombroses ocasions. En aquest sentit, ha reconegut el paper del bloqueig nord-americà a la zona després de les restriccions iranianes a la navegació i ha apostat per un acord per normalitzar la situació.
"Volem que s'acabi, perquè és una situació una mica boja", ha argüït Trump, qui ha donat les gràcies a Xi i a "tots els seus representants", els qui ha descrit com unes "grans persones", pels avenços obtinguts durant els tres dies de visita. "És un honor ser aquí", ha ressaltat el mandatari, qui s'ha declarat "molt impressionat" amb el gegant asiàtic.