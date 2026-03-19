Trump, després de l'atac iranià a un complex de gas qatarí: "Israel no tornarà a atacar el camp de South Pars"

MADRID, 19 març (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha promès a última hora d'aquest dimecres que "Israel no tornarà a atacar el camp de gas South Pars", si bé ha amenaçat amb destruir-lo si l'Iran torna a atacar "a un país innocent", després que l'Iran hagi pres represàlies pel bombardeig israelià llançant míssils contra el complex de gas natural liquat (GNL) de Ras Lafan, a Qatar.
"Israel, enfuriat per l'ocorregut a Orient Pròxim, ha atacat violentament una important instal·lació coneguda com el jaciment de gas de South Pars, a l'Iran", ha explicat l'inquilí de la Casa Blanca en una publicació en xarxes socials.
Al fil, el magnat republicà ha assegurat que "els Estats Units desconeixien per complet aquest atac i Qatar no estava involucrat de cap manera, ni tenia idea que anava a ocórrer". "Lamentablement, l'Iran desconeixia això, així com qualsevol altra dada rellevant sobre l'atac a South Pars, i ha atacat injustificadament una part de la planta de GNL de Qatar", ha indicat.