Trump designa la portaveu de la seva campanya electoral, Karoline Leavitt, com a secretària de premsa de la Casa Blanca

MADRID 16 nov. (EUROPA PRESS) -

El president electe dels Estats Units, Donald Trump, ha designat aquest divendres Karoline Leavitt com a secretària de la Casa Blanca, després que aquesta va exercir com a portaveu de la campanya del republicà i de l'equip per a la transició del govern.

"(Karoline) Leavitt va fer una feina fenomenal com a secretària nacional de premsa en la meva històrica campanya, i em complau anunciar que serà la secretària de premsa de la Casa Blanca", ha afirmat el republicà en un comunicat.

El pròxim inquilí de la Casa Blanca ha destacat que Leavitt és "intel·ligent, dura i ha demostrat ser una comunicadora molt eficaç". "Confio plenament que destacarà en el podi i ens ajudarà a transmetre el nostre missatge al poble nord-americà perquè Amèrica torni a ser gran", ha emfatitzat.

INCONDICIONAL A TRUMP

Leavitt va exercir com a portaveu de la campanya de Trump durant aquest cicle electoral i de l'equip de transició, a més de treballar com a secretària de premsa adjunta durant el primer mandat del magnat.

Natural de New Hampshire, va intentar sense èxit obtenir un escó a la cambra de representants dels Estats Units en el seu estat natal el 2022. Després d'aquesta campanya, es va incorporar a l'equip de premsa de Trump per a la seva tercera candidatura presidencial.

La funció de secretària de premsa és fonamental en l'administració nord-americana i és una de les cares més visibles del Govern. Trump va passar per quatre secretaris de premsa durant la seva última etapa a la Casa Blanca: Sean Spicer, que va dimitir als sis mesos d'assumir el càrrec; Sarah Huckabee Sanders, que va ocupar el lloc durant més temps, prop de dos anys; Stephanie Grisham, i Kayleigh McEnany.

La comunicadora, de 27 anys, va definir la victòria de Trump en les eleccions com "el retorn polític més important de la història". "Va derrotar els grans oligarques tecnològics que el van intentar silenciar, el sistema de justícia armat contra ell i les notícies falses que han mentit sobre ell i els seus partidaris durant anys", va asseverar llavors a X.