Trump es desentén de la crisi a Síria davant de l'avanç de rebels i jihadistes: "No és la nostra lluita"

MADRID 7 des. (EUROPA PRESS) -

El president electe dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dissabte que es desentendrà de la crisi oberta fa deu dies a Síria amb l'ofensiva fulgurant llançada per jihadistes i rebels contra el govern del president Bashar al-Assad i ha culpat l'expresident nord-americà Barack Obama de tenir bona part de culpa de la situació actual.

En un comunicat publicat a la seva xarxa social Truth Social, Trump descriu que "els combatents d'oposició sirians, en un moviment sense precedents, han assumit el control de diverses ciutats durant una ofensiva molt bé coordinada i ara mateix estan als afores de Damasc per executar, és clar, una operació d'envergadura per acabar amb Al-Assad".

A continuació, Trump ha acusat a Obama d'haver estat incapaç d'"honrar els seus compromisos" a Síria i deixar la situació en mans de Rússia, "que està tan embolicada a Ucraïna que sembla incapaç de detenir aquesta marxa, literalment parlant, a través de Síria, un país que han protegit durant anys".

Trump ha raonat que l'avanç de l'oposició per expulsar a Al-Assad i a les forces russes al país "possiblement és el millor que podia passar" a Moscou. "En realitat, Síria mai ha estat de molt benefici per a Rússia. Potser és el millor que els podria ocórrer. Només ha servit perquè Obama quedés com un estúpid", ha afegit.

El president electe, finalment, ha conclòs que Síria "en qualsevol cas, és un desastre" i que, atès que "no és un país amic", Estats Units "no hauria de tenir res a veure amb això". "No és la nostra lluita. Que passi el que hagi de passar. No ens hi involucrem", ha conclòs.