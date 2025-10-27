Trump descarta presentar-se a la vicepresidència dels EUA el 2028

MADRID, 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest dilluns que no es presentarà a la vicepresidència el 2028, possibilitat que han suggerit els seus seguidors per saltar-se el límit de dos mandats establert en la Constitució i continuar a la Casa Blanca.
"Hi estaria autoritzat", ha dit el mandatari, malgrat recalcar que "no ho faria", ja que "és massa forçat". "Crec que a la gent no li agradaria. És massa forçat, no estaria bé", ha afirmat a bord de l'Air Force One de viatge al Japó des de Malàisia.
Trump, que va ocupar un primer mandat entre 2017 i 2021 i ara es fa càrrec del segon des del gener del 2025, ha deixat caure diverses vegades que els seus seguidors li demanen que es presenti a un tercer mandat, possibilitat que alguns dels seus aliats com Steve Bannon han dit que es podria estar preparant perquè concorri als comicis del 2028.
Bannon, antic assessor de Trump i un dels ideòlegs del moviment 'Make America Great Again' (MAGA) va afirmar la setmana passada en una entrevista a 'The Economist' que "hi ha un pla" perquè el mandatari continuï a la Casa Blanca. "Aconseguirà un tercer mandat. Trump serà president el 2028 i la gent se n'haurà de fer a la idea", va subratllar.
No obstant això, l'inquilí de la Casa Blanca ha dit aquest dilluns que "no hi ha pensat", si bé ha afirmat que compta amb "les millors xifres en els sondejos" que ha tingut mai. A més a més, ha dit que el vicepresident, JD Vance, i el secretari d'Estat, Marco Rubio, són "genials" i podrien ser bons candidats a les presidencials.