Trump descarta estendre la treva i confia a arribar a un "gran acord" amb l'Iran

MADRID, 21 abr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha descartat aquest dimarts l'escenari d'estendre l'alto el foc de dues setmanes pactat amb l'Iran i que expira en qüestió d'hores perquè confia a arribar a un "gran acord" amb Teheran, atès que les autoritats iranianes "no tenen cap més remei que negociar i arribar a un gran acord" amb Washington.
En unes declaracions a la cadena CNBC, ha confiat que les delegacions dels EUA i l'Iran es trobaran al Pakistan, malgrat que a aquesta hora regna la incertesa després que Teheran hagi rebutjat negociar sota pressions.
"Com vaig dir fa dos dies, quan van dir que no els enviarien, vaig dir que els enviarien. No tenen cap altra opció que enviar-los. Crec que acabarem amb un gran acord", ha assegurat el dirigent nord-americà.
Trump en tot cas ha deixat de banda l'opció d'ampliar l'alto el foc que va entrar en vigor el passat 8 d'abril en al·legar que no hi haurà temps per negociar aquesta qüestió quan les parts arribin a Islamabad, just al límit de la treva.
Així, ha reiterat el seu optimisme amb assolir un "gran acord", tenint en compte que els interlocutors iranians són "molt més racionals" que els seus predecessors, la majoria eliminats en l'ofensiva conjunta amb Israel. "És un canvi de règim, miris com t'ho miris", ha indicat.
Amb tot, el cap de la Casa Blanca ha tornat a combinar els missatges sobre la via diplomàtica amb les amenaces militars a l'Iran, després d'assegurar que l'exèrcit nord-americà pot reprendre els atacs i destruir infraestructures a l'Iran.
Aquest missatge arriba en plena incertesa sobre una nova ronda de contactes a Islamabad després que Teheran no hagi confirmat a hores d'ara si hi serà present i denunciar violacions per part de Washington de l'alto el foc.