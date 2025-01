Trump deroga la "perillosa" regulació de Biden sobre Intel·ligència Artificial i criptomonedes

MADRID, 24 gen. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha signat aquest dijous un decret per impulsar sistemes d'Intel·ligència Artificial "lliures de biaixos ideològics o agendes socials dissenyades" i que deroga la "perillosa" normativa establerta pel seu predecessor, Joe Biden, sobre seguretat i transparència en el sector.

"Hem de desenvolupar sistemes de IA que estiguin lliures de biaixos ideològics o agendes socials dissenyades. Aquesta ordre revoca certes polítiques i directives de IA existents que actuen com a barreres per a la innovació nord-americana en IA, buidant el camí perquè els Estats Units actuïn amb decisió per mantenir el lideratge mundial en intel·ligència artificial", assenyala una nota emesa per la Casa Blanca.

El mandatari nord-americà ha destacat que, amb aquesta ordre, "està complint la seva promesa de revocar" la que ha qualificat com una "perillosa" política del demòcrata sobre aquest tema, perquè "imposa un control governamental onerós i innecessari sobre el desenvolupament" d'aquesta tecnologia.

En la mateixa línia, Trump ha signat un decret per "convertir" al país en el "centre de la innovació en tecnologia financera digital en detenir les agressives accions d'aplicació i l'extralimitació regulatòria que han sufocat la innovació en criptomonedes sota administracions anteriors".

Igual que amb la IA, el decret "revoca l'ordre de l'administració anterior i el marc per al compromís internacional sobre actius digitals del Departament del Tresor", en considerar que "van suprimir la innovació i van soscavar la llibertat econòmica dels EUA i el lideratge mundial en finances digitals".