Trump denuncia que "si no es respecten" els seus "principis" exigirà la devolució del canal de Panamà

El republicà qualifica el canal de Panamà com un "actiu vital" per als EUA i promet posar fi a les "tarifes ridícules"

MADRID, 22 des. (EUROPA PRESS) -

El president electe dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat aquest dissabte que el canal de Panamà és un "actiu nacional vital" per al país i ha denunciat que "les tarifes que cobra Panamà són ridícules" i que aquesta "estafa" als EUA "cessarà immediatament", en denunciar que si no es respecten els principis n'exigiran la devolució.

El republicà ha insistit que "mai" permetran "que caigui en mans equivocades". "No va ser atorgat per a benefici d'uns altres, sinó simplement com a mostra de cooperació amb nosaltres i Panamà. Si no es respecten els principis, tant morals com legals, d'aquest magnànim gest de donació, exigirem que se'ns retorni el canal de Panamà, íntegrament i sense qüestionaments", ha denunciat.

"Les tarifes que cobra Panamà són ridícules, especialment sabent l'extraordinària generositat que ha estat atorgada a Panamà pels EUA. Aquesta completa "estafa" al nostre país cessarà immediatament...", ha declarat el republicà en el seu compte de la xarxa social Truth Social, que ell mateix va promulgar.

En aquest sentit, ha agregat que el canal de Panamà és considerat un actiu nacional "vital" a causa del "seu paper crític per a l'economia i la seguretat nacional dels Estats Units".

"Teddy Roosevelt era president dels Estats Units en el moment de la seva construcció i va comprendre la força del poder naval i el comerç. Quan el president Jimmy Carter el va regalar ximplement, per un dòlar, durant el seu mandat, només Panamà el va administrar, ni Xina ni ningú més", ha sostingut.

L'expresident també ha manifestat que el canal de Panamà "va obrir les portes fa 110 anys i es va construir a un cost enorme per als Estats Units en vides i tresors". Prop de "38.000 homes nord-americans van morir a causa de mosquits infectats a les selves durant la construcció", ha agregat.

"Un canal de Panamà segur és crucial per al comerç dels Estats Units i el ràpid desplegament de l'Armada, des de l'Atlàntic fins al Pacífic, i redueix dràsticament els temps d'enviament als ports nord-americans. Els EUA són l'usuari número u del canal, amb més del 70 per cent de tots els trànsits que es dirigeixen a, o provenen de, ports nord-americans", ha apuntalat.