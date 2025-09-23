Trump denuncia que reconèixer l'Estat palestí és una "recompensa" a Hamas

Amenaça Putin amb aranzels "molt contundents" si no negocia la pau i insta Europa a trencar els lligams energètics amb Rússia
MADRID, 23 set. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha afirmat que el reconeixement "unilateral" de l'Estat palestí, com han fet més d'una desena de països aquests dies, representa una "recompensa als terroristes de Hamas", en línia amb els arguments de Benjamin Netanyahu.
"En comptes de cedir a les peticions de rescat de Hamas, els qui volen la pau s'haurien d'unir sota un únic missatge: allibereu els ostatges ara", ha dit Trump aquest dimarts a l'Assemblea General de l'ONU, que aquesta setmana acull la cita anual de líders mundials.
Els EUA no van participar dilluns en la conferència específica per a la solució dels dos estats impulsada per França i l'Aràbia Saudita i de la qual va sorgir una última onada de reconeixements a Palestina com a estat. Tampoc no hi va assistir Israel, crític amb aquestes iniciatives.
El president nord-americà s'ha mostrat "compromès" amb les negociacions sobre un alto el foc entre Israel i Hamas, però ha culpat el grup palestí de rebutjar "reiteradament" un acord que ell mateix va prometre abans de tornar el passat mes de gener a la Casa Blanca.
Trump també va pensar que resoldre el conflicte d'Ucraïna seria "més fàcil", però ha culpat Rússia de mantenir una guerra que "hauria d'haver estat qüestió de dies" i ha amenaçat els països que, com la Xina i l'Índia, puguin "finançar" el conflicte.
El magnat ha avisat que, "si Rússia no està preparada per arribar a un acord i acabar la guerra, els EUA estan preparats per imposar un paquet molt contundent d'aranzels", però ha apuntat que, perquè sigui "efectiu", Europa també hauria de seguir "les mateixes mesures exactes".
"Han de deixar immediatament de comprar energia a Rússia. En cas contrari, tots perdrem el temps". Trump ha anunciat que en parlarà aquest mateix dimarts amb "tots els països europeus" reunits a Nova York.