Trump denuncia un intent d'"alterar els resultats" electorals a Hondures i demana que s'acabi l'escrutini

MADRID 2 des. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha denunciat aquest dilluns un suposat intent d'"alterar els resultats" en les eleccions presidencials d'aquest diumenge a Hondures i ha instat el Consell Nacional Electoral (CNE) del país a acabar de comptar els vots.
"Sembla que Hondures mira de canviar el resultat de les presidencials. Si ho fan, pagaran un preu molt alt", ha declarat a través de Truth Social, en què ha considerat "imperatiu" que el CNE acabi de comptar els vots, l'escrutini dels quals arriba al 56,85 per cent de les actes, mentre el candidat ultradretà Nasry Asfura i el conservador Salvador Nasralla mantenen un empat tècnic, al 39,9 per cent dels vots.
Aquest missatge contrasta amb el de l'Oficina per a l'Hemisferi Occidental del Departament d'Estat, replicat per l'ambaixada nord-americana a Tegucigalpa, en què ha cridat "a mantenir la paciència mentre s'esperen els resultats oficials". "Els resultats són preliminars i el procés ha de continuar fins al final", ha subratllat.
Asfura, del Partit Nacional d'Hondures, aniria al capdavant amb 746.708 vots (39,93 per cent), mentre que Nasralla, del Partit Liberal d'Hondures, tindria 745.620 vots (39,87 per cent), una diferència de tan sols mil vots, segons el segon butlletí d'aquest dilluns presentat pel CNE, que reflecteix una tendència creixent de Nasralla comparat amb butlletins anteriors.
D'altra banda, la missió d'observació electoral de l'Organització dels Estats Americans (OEA) ha destacat l'alta assistència a les urnes i l'esperit cívic dels votants", a més d'aplaudir la tasca de les Juntes Receptores de Vot (JRV), les institucions i el CNE.