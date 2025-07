Trump demanda el 'The Wall Street Journal' per un article sobre una suposada carta "obscena" a Epstein

MADRID 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que ha interposat una demanda contra el diari 'The Wall Street Journal' per la publicació d'un article en el qual es feia referència a una presumpta carta "obscena" que el mandatari hauria enviat al mort delinqüent sexual convicte Jeffrey Epstein amb motiu del seu 50è aniversari.

"Acabem de presentar una demanda contundent contra tots els involucrats en la publicació de l'article fals, maliciós, difamatori i de notícies falses en l'inútil diari 'The Wall Street Journal'. Aquesta històrica acció legal es presenta contra els suposats autors d'aquesta difamació, així com contra els seus propietaris corporatius i afiliats, amb Rupert Murdoch i Robert Thomson (qualsevol que sigui el seu càrrec!) al capdavant", ha anunciat el magnat en una publicació a Truth Social.

Trump ha afegit així el diari esmentat a la llista de mitjans "que venen i impulsen mentides repugnants" al poble nord-americà, entre els quals s'inclouen ja mitjans i "falsos Premis Pulitzer" com ABC, George Slopadopoulos, CBS i 60 Minutes, i ha asseverat que "ja no toleraran les accions abusives dels mitjans de comunicació de notícies falses".

La demanda per difamació, presentada per Trump en un tribunal federal per al Districte Sud de Florida, concerneix a més els dos periodistes que van escriure aquest article, Khadeeja Safdar i Joseph Palazzolo, segons un expedient d'aquest tribunal consultat per la cadena CNBC.

D'acord amb l'acusació, Safdar i Palazzolo "van escriure i van publicar conjuntament un article centrat principalment en el president Trump que afirmava falsament que ell havia escrit, dibuixat i signat una targeta per desitjar-li al difunt --i completament deshonrat-- Jeffrey Epstein un feliç cinquantè aniversari".

Així mateix, l'article feia al·lusió a un llenguatge vulgar emprat en la carta, i a una imatge --dibuixada a mà-- d'una dona nua sota la cintura de la qual apareixeria el nom "Donald" simulant pèl púbic. >Cosa que el mandatari ha titllat de "fals".

"Aquesta demanda es presenta no només en nom del seu president preferit, jo, sinó també per continuar defensant tots els nord-americans (...). Espero que Rupert i els seus "amics" estiguin preparats per les moltes hores de declaracions i testimonis que hauran de brindar en aquest cas", ha postil·lat el mandatari, assegurant que "serà una experiència molt interessant".

JUSTÍCIA DEMANA LES TRANSCRIPCIONS DEL CAS

En relació amb el mateix cas, el Departament de Justícia (DOJ) dels EUA ha sol·licitat aquest divendres les autoritats judicials a càrrec del mateix que siguin transparents i publiquin les transcripcions emprades en les seves deliberacions, al·legant que "l'interès públic" de l'assumpte ho requereix.

En concret, la sol·licitud de Justícia va dirigida a dos jutges a Manhattan, davant dels quals els fiscals van portar casos penals independents contra Epstein i contra la seva exassociada Ghislaine Maxwell.

"La transparència cap al públic nord-americà és molt important per a aquesta administració", ha subratllat el Departament de Justícia en un escrit recollit per l'agència de notícies Bloomberg.

Aquesta petició contradiu la postura expressada pel mateix Trump i per la fiscal general Pam Bondi, que han estat durament criticats per alguns col·legues republicans que exigeixen més informació sobre el cas Epstein, inclosos detalls sobre una suposada "llista de clients".

La demanda de Trump i la petició de Justícia arriben després que el mateix president anunciés que interposaria una denúncia contra 'The Wall Street Journal', NewsCorp i el seu propietari, Rupert Murdoch, després de la difusió del contingut de la suposada carta.

Poc abans, l'inquilí de la Casa Blanca assegurava que tant el diari com Murdoch "personalment, havien estat advertits directament pel president de" això en un extens missatge a Truth Social en el qual ha acusat el magnat australià de difondre "una història falsa, maliciosa i difamatòria".

En aquest context, va ordenar a més a la fiscal general, Pam Bondi, que presentés "tots i cadascun dels testimonis pertinents del Gran Jurado (que va presentar càrrecs contra Epstein), subjecte a l'aprovació del Tribunal", una decisió que ha pres al·legant "la ridícula quantitat de publicitat donada" al cas. "Aquesta estafa, perpetuada pels demòcrates, s'ha d'acabar, ara mateix!", va concloure a la mateixa plataforma.