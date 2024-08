Trump demanda al Departament de Justícia per suposats danys a la seva reputació després del registre de Mar-a-Lago

MADRID, 13 ago. (EUROPA PRESS) -

L'equip legal de l'expresident dels Estats Units Donald Trump ha presentat una demanda contra el Departament de Justícia al·legant que la recerca de l'Oficina Federal d'Investigació dels Estats Units (FBI) a la seva mansió de Mar-a-Lago (Florida) va ser "inapropiada i va danyar" la reputació del magnat, per la qual cosa ha demanat una indemnització de 100 milions de dòlars (91,4 milions d'euros).

La demanda, presentada la setmana passada, sosté que Trump és víctima d'"intrusió en l'aïllament, processament maliciós i abús de procés" per part de l'FBI, quan va entrar a l'edifici per recopilar registres de seguretat nacional. També assenyala que va haver de gastar "desenes de milions de dòlars per defensar el seu cas i la seva reputació", segons ha informat la cadena de televisió CNN.

Així mateix, ha assegurat que el Departament de Justícia està tractant d'obstaculitzar la seva campanya electoral, ja que es presenta a les eleccions a la Casa Blanca com a candidat del Partit Republicà. La demanda al·lega que el fiscal general, Merrick Garland, i el director del FBI, Christopher Wray, els qui van autoritzar el registre, van prendre la decisió de forma negligent, per la qual cosa Trump i els seus advocats van dir que estaven sorpresos per l'arribada dels agents a la propietat.

"La batuda mai va haver d'haver ocorregut, Garland i Wray haurien d'haver-se assegurat que els seus agents busquessin el consentiment del president Trump, notifiquessin als seus advocats i busquessin cooperació", diu el text.

Trump s'enfrontava a 37 càrrecs penals, des de la retenció deliberada d'informació de defensa nacional fins a la conspiració per obstruir a la justícia, pels més de 300 documents classificats que es van trobar a la seva residència. No obstant això, el cas va quedar desestimat el mes passat al·legant que el nomenament del fiscal especial va ser insconstitucional.