Trump demana tancar fronteres a França "abans que sigui massa tarda" i lliga la deterioració del país a la immigració

Molly Riley/White House / Zuma Press / Europa Pres
MADRID 18 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha instat a França a tancar les seves fronteres al més aviat possible i recuperar el control de la situació davant del que considera un agreujament de la crisi que travessa el país, que ha atribuït a la contínua arribada d'immigrants.
En un missatge publicat en xarxes socials, l'inquilí de la Casa Blanca ha denunciat que França està "en flames" i ha posat el focus en la immigració procedent de llocs amb diferents cultures, a les quals ha culpat de fer malbé la nació francesa.
"La immigració de persones d'un món completament diferent, persones amb odi en els seus cors, ha destrossat a aquest país que alguna vegada va ser gran", ha asseverat el mandatari, abans de reclamar a les autoritats gal·les que adoptin mesures immediates per revertir la situació. "Tanquin les seves fronteres i prenguin el control abans que sigui massa tard!", ha conclòs.
La demanda del Trump té lloc en un context de gran agitació al país, que ha vist els carrers de les seves principals ciutats assetjades pel "desordre" i la violència viscuts en el marc de les multitudinàries protestes celebrades en diferents punts del país per denunciar la mala situació de l'educació pública, l'elevat cost de la vida i la violència policial de les últimes setmanes. Segons dades del Govern francès, la jornada d'aquest dissabte s'ha saldat amb 1.800 detinguts i més de 500 agents ferits.