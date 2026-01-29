Trump demana a Putin que deixi de bombardejar Ucraïna durant una setmana

MADRID 29 gen. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dijous que el seu homòleg rus, Vladímir Putin, ha donat el vistiplau a la seva iniciativa de deixar de bombardejar Ucraïna i les infraestructures civils durant una setmana, enmig de les extremes condicions climàtiques.
"A causa del fred extrem (...) he demanat personalment a Putin que no ataqui Kíiv ni altres ciutats i pobles durant una setmana. I hi ha accedit. Ha estat molt agradable", ha declarat el president nord-americà durant una reunió del seu gabinet retransmesa per la Casa Blanca.
Trump ha criticat que "molta gent" li havia dit que "no malgastés la trucada" perquè "no ho aconseguirien". "I ha acceptat. I estem molt contents que ho hagin fet. Perquè no necessiten míssils contra els seus pobles i ciutats", ha assegurat.
Així mateix, ha afegit que les autoritats ucraïneses "gairebé ni s'ho creien" però que "estaven molt contents perquè estan passant per una situació molt difícil". "És un fred extraordinari, un fred rècord. (...) Diuen que no han experimentat mai un fred així", ha remarcat.