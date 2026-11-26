Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Poo / DPA
MADRID 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha expressat aquest dijous el desig que el seu homòleg rus, Vladímir Putin, posi fi a l'"agressió militar" que està emprenent "contra territoris de tot Europa", tal com li va traslladar la setmana passada durant la cimera mantinguda a Shenzhen, al sud de la Xina.
Trump ha dit que ha estat "molta estona" fent entendre a Putin que les constants denúncies dels veïns d'Ucraïna sobre drons i projectils russos al seu espai aeri perjudiquen les negociacions i que la fi d'aquesta amenaça podria facilitar "un ràpid acord entre Rússia i Ucraïna".
El cap de la Casa Blanca manté la creença que hi ha "una seriosa possibilitat d'assolir un acord de pau" entre Kíiv i Moscou per posar fi a, com descriu habitualment, un "bany de sang que està costant les vides de milers de persones al mes".
"M'agradaria veure que el president Putin posa fi a totes les agressions militars contra territoris de tot Europa", ha recalcat el president nord-americà en aquest sentit.
"Seria un gran gest", ha afegit el president dels EUA en uns comentaris publicats a les xarxes socials després de la conversa que va mantenir dimecres a la nit a Florida amb el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte.
L'ex-primer ministre neerlandès i Trump van abordar durant la reunió "la importància que Rússia eviti qualsevol acció" que faci créixer la guerra d'Ucraïna, després que Rutte hagi defensat la gestió de Trump sobre el conflicte.