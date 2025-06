Trump demana a Israel que no llanci bombes contra l'Iran perquè seria "una violació greu" de l'alto el foc

El president dels EUA es mostra "totalment descontent" amb Israel i diu que ni Tel-Aviv ni Teheran "no tenen ni puta idea del que estan fent"

MADRID, 24 juny (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha reclamat aquest dimarts a Israel que no llanci aquestes bombes contra l'Iran i ha advertit que seria "una violació greu" de l'alto el foc anunciat a primera hora del dia, enmig d'acusacions creuades sobre violacions del pacte.

"Israel. No llanceu aquestes bombes. Si ho feu, seria una violació greu (de l'alto el foc). Retorneu a casa els vostres pilots, ara mateix!", ha assenyalat el mandatari nord-americà en un missatge breu publicat a Truth Social, minuts després que les forces armades iranianes acusessin Israel de "violar l'alto el foc" amb atacs nous.

Poc després, el mandatari nord-americà ha dit que considera que "totes dues parts han violat l'alto el foc", si bé ha matisat que "no està segur de si ho van fer de manera intencionada, atès que no van poder controlar la gent". "L'Iran el va violar, però Israel també", ha sostingut, abans de detallar que "Israel, quan es va aconseguir l'acord, va llançar bombes en una quantitat mai vista".

"No estic content amb Israel. Si dic que tenen dotze hores (des de l'anunci fins a l'entrada en vigor de l'alto el foc), no és perquè surtin a la primera hora perquè llancin tot el que tenen", ha destacat. "No estic content amb ells, tampoc ho estic amb l'Iran. No obstant això, estic totalment descontent amb el fet que Israel sortís aquest matí per un coet que no va arribar ni a impactar i que potser va ser disparat per error", ha puntualitzat.

Trump ha fet així referència a la denúncia formulada a primera hora per l'exèrcit d'Israel sobre un tret de "míssils" des de l'Iran i la posterior ordre del ministre de Defensa, Israel Katz, per respondre el que va descriure com una violació de l'alto el foc. No obstant això, l'Iran va afirmar posteriorment que no havia fet cap tret i va denunciar posteriorment que Israel havia llançat atacs, en el que també va descriure com una violació de l'acord.

"No m'agrada gens que Israel hagi sortit aquest matí (a dur a terme nous bombardejos) i veuré si ho puc detenir", ha subratllat Trump en unes declaracions a la premsa abans de viatjar a la cimera de l'OTAN, en les quals ha ressaltat que Israel i l'Iran són "dos països que lluiten des de fa tant i tan intensament que no tenen ni puta idea del que estan fent".

D'altra banda, ha subratllat que "l'Iran mai reconstruirà el seu programa nuclear" després dels atacs llançats diumenge pels Estats Units contra les instal·lacions nuclears de Fordo, Esfahan i Natanz i ha insistit que les instal·lacions a Fordo "estan demolides". "El lloc ha desaparegut", ha destacat, abans d'aplaudir la "feina increïble" dels pilots implicats i qualificar la cadena de televisió CNN "de brossa" i "notícies falses" per posar en dubte l'abast dels atacs.

El mateix Trump havia anunciat durant la matinada de dimarts un acord d'alto el foc després de més de deu dies de conflicte arran de l'ofensiva militar llançada el 13 de juny per l'exèrcit israelià contra el país centreasiàtic, que va respondre llançant centenars de míssils i drons i va atacar dilluns una base nord-americana a Qatar en resposta als atacs de Washington contra les seves instal·lacions nuclears.