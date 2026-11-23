Ken Cedeno - Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pr
MADRID, 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha instat aquest dilluns el consell d'administració del fabricant nord-americà de semiconductors Nvidia que torni a contractar el seu exconseller delegat, Jensen Huang, després de la seva recent dimissió arran de l'escàndol per les seves relacions extramatrimonials, una d'elles amb una dona vigilada pels serveis d'intel·ligència nord-americans pels seus presumptes vincles amb Pequín.
"Espero que el consell d'administració d'Nvidia torni a contractar Jensen Huang. Seria el millor per a la companyia i també per als Estats Units", ha manifestat l'inquilí de la Casa Blanca en un breu missatge difós a través de les seves xarxes socials.
El mandatari nord-americà ja havia defensat la setmana passada atorgar una "segona oportunitat" a l'exdirectiu, a qui va qualificar com una de les "ments més brillants del món" i la sortida del qual va considerar una "tragèdia", i va arribar a assegurar que fins i tot va abordar la figura de Huang durant una conversa amb el president de la Xina, Xi Jinping.