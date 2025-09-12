Trump demana als seus simpatitzants que no reaccionin de manera violenta a l'assassinat de Charlie Kirk

MADRID, 12 set. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat aquest dijous per la nit als seus simpatitzants que no reaccionin de manera violenta després de l'assassinat a Utah, a la nit anterior, de l'activista ultraconservador Charlie Kirk, el responsable del qual no ha estat detingut fins al moment.
"Ell era un defensor de la no violència. Així és com m'agradaria que la gent reaccionés", ha afirmat davant de les preguntes de la premsa en els voltants de la Casa Blanca, on ha defensat que "Charlie Kirk era una gran persona, un gran home. Genial en tots els sentits, especialment amb els joves".
Al contrari, el mandatari nord-americà ha qualificat al sospitós de l'assassinat com "un animal". "Tant de bo ho detinguin i ho atrapin. El que va fer és vergonyós", ha asseverat.