Trump deixa la Universitat de Harvard sense privilegis fiscals

MADRID 2 maig (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest divendres que la Universitat de Harvard també perdrà el dret a no pagar impostos, en un nou capítol d'un torcebraç polític que ja havia portat el magnat a deixar el centre educatiu sense fons federals en represàlia per les protestes contra l'ofensiva israeliana a la Franja de Gaza.

"Retirarem a Harvard l'exempció d'impostos. És el que es mereixen!", ha proclamat Trump per les xarxes socials, sense aclarir si és una decisió ja adoptada o una futura revisió per part del Servei d'Impostos Interns (IRS, per les seves sigles en anglès), dependent del Tresor.

Tècnicament, el codi de l'agència tributària impedeix que un president interfereixi en aquestes decisions, si bé Trump no ha parat de criticar una de les institucions acadèmiques més prestigioses dels EUA amb l'argument que promou valors contraris als interessos nacionals.

Harvard, que aquestes darreres setmanes ha aconseguit el suport de més de 200 rectors, ha impugnat als tribunals mesures com la suspensió de fons federals decretada per l'administració Trump.