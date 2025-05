Trump defensa la seva ordre contra la matriculació estrangera a Harvard perquè els seus països "no paguen res"

MADRID 25 maig (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha reivindicat aquest diumenge la seva decisió, ara mateix disputada als tribunals, de prohibir la matriculació d'alumnes estrangers a la Universitat Harvard perquè entén que el Govern nord-americà té dret a investigar aquests alumnes i creu que els seus països d'origen no aporten a la seva educació.

"Em pregunto per què Harvard no explica que gairebé un 31% dels estudiants procedeixen de terres estrangeres i que aquests països, alguns dels quals no són gens amics dels Estats Units, no paguen res de l'educació dels seus estudiants, ni tenen intenció de fer-ho", ha escrit Trump en la seva plataforma Truth Social.

Trump ha insistit que el govern "vol saber qui són aquests estudiants estrangers" --la seva administració ha denunciat que les universitats són brou de cultiu de grups antisemites i de propagandistes de les milícies palestines-- abans d'afegir que és "una petició raonable perquè Harvard rep milers de milions de dòlars".

No obstant això, el president ha acusat la universitat de no haver-se comportat "amb gaire transparència, precisament"; Harvard va acabar presentant divendres una demanda i una moció per suspendre l'ordre de la Casa Blanca a les poques hores que Trump anunciés la seva decisió.

Després d'assegurar que sempre ha respost a les peticions de Washington "com ho exigeix la llei", la Universitat va acabar sol·licitant a un tribunal del districte de Massachusetts que declarés la inconstitucionalitat de l'ordre de l'administració Trump en representar una violació de la primera esmena i de la clàusula del degut procés legal.

Finalment, la magistrada Allison Burroughs es va acabar pronunciant a favor de la Universitat.