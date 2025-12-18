Trump defensa la seva gestió i anuncia una paga especial als prop d'1,5 milions de militars nord-americans

Europa Press/Contacto/Doug Mills - Pool via CNP
MADRID 18 des.
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha dedicat el seu discurs a la nació aquest dimecres a defensar la seva gestió econòmica, el control migratori i la política exterior, en què l'únic anunci ha estat el d'una paga especial de 1.776 dòlars (uns 1.500 euros) als més d'1.450.000 membres de les forces armades amb motiu de l'any fundacional del país.
El mandatari ha celebrat tenir "l'exèrcit més poderós del món" i ha anunciat, "a causa dels aranzels", el pagament als més d'1.450.000 militars d'"un dividend del guerrer especial", un abonament que fa honor a la fundació dels EUA l'any 1776.
Amb tot, la intervenció de Trump s'ha centrat a destacar el que ha enumerat com els principals assoliments de la seva administració en l'últim any. "Aquesta nit, després d'onze mesos, la nostra frontera és segura. La inflació s'ha aturat. Els salaris han pujat. Els preus han baixat. La nostra nació és forta. Els EUA són respectats", ha subratllat l'inquilí de la Casa Blanca, que ha predit un auge econòmic "mai vist".
Així mateix, el magnat republicà ha defensat que ha "resolt vuit guerres en deu mesos, destruït l'amenaça nuclear iraniana i posat fi a la guerra contra l'Iran". A més, ha al·legat haver portat "la pau" al Pròxim Orient "per primera vegada en 3.000 anys", després de destacar "l'alliberament dels ostatges, tan vius com morts" israelians.