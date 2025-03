Trump defensa el seu assessor de Seguretat Nacional després d'incloure un periodista en un xat governamental

MADRID 25 març (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha defensat aquest dimarts el seu assessor per a la Seguretat Nacional, Michael Waltz, després d'incloure per error un periodista en un xat de Signal de diversos alts càrrecs del país sobre operacions militars contra el Iemen.

"Waltz ha après la lliçó, és un bon home", ha dit en unes declaracions concedides a la cadena NBC, en les quals ha indicat que la presència en el grup del periodista, Jeffrey Goldberg, "no ha tingut cap impacte" en l'operació militar contra els rebels houthis al Iemen.

Així mateix, ha explicat que el nom del periodista hauria estat agregat a la conversa per un membre de l'equip de Waltz. "Un treballador va posar el seu nom", ha subratllat, després d'afirmar que l'incident "és l'únic error tècnic en dos mesos i no ha estat tan greu".

Per la seva banda, la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha assegurat que no es va enviar "material classificat" a través del xat, en el qual "no es van tractar 'plans de guerra'", abans d'afirmar que el periodista és "conegut" per les seves informacions "sensacionalistes".

Així mateix, ha recalcat a través d'X que l'oficina del conseller de la Casa Blanca "ha donat indicacions sobre un conjunt de plataformes en les quals els alts càrrecs del president Trump es poden comunicar de la manera més segura i eficaç possible".

"Com va indicar el Consell de Seguretat Nacional, la Casa Blanca està analitzant com es va agregar sense voler el nom de Goldberg", ha indicat Leavitt, qui ha enaltit que "gràcies al lideratge ferm i decidit de Trump i de tots els membres del grup els atacs contra els houthis van ser efectius".