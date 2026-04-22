Trump defensa que l'Iran "no vol que es tanqui" Ormuz i assegura que només vol "guardar les aparences"

MADRID, 22 abr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest dimarts per la nit que l'Iran "no vol" que "es tanqui" l'estret d'Ormuz, principal ruta de transport de petroli i gas del món per la qual transita al voltant d'un de cada cinc barrils de cru, al mateix temps que ha considerat que Teheran diu que "vol que es tanqui" perquè busca "guardar les aparences", donat el tancament perimetral d'aquest pas estratègic impost per Washington fa una setmana.
"L'Iran no vol que es tanqui l'estret d'Ormuz sinó que ho mantingui obert per poder guanyar 500 milions de dòlars (425,75 milions d'euros) al dia, que és, per tant, la qual cosa estan perdent si es tanca", ha defensat l'inquilí de la Casa Blanca en un missatge publicat a la seva xarxa social en el qual, ha afegit, Teheran "només diu que vol que es tanqui" perquè els Estats Units "el mantenen totalment bloquejat (tancat)".
En aquesta línia, el magnat republicà ha opinat que "l'Iran s'està enfonsant econòmicament", la qual cosa, segons ha argüït, fa que "vulguin que s'obri l'estret d'Ormuz immediatament" en estar "desesperats per diners".