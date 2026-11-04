Trump defensa la guerra a l'Iran malgrat el desastre electoral dels republicans a les 'midterm'

Joyce Boghosian/White House / Zuma Press / Europa
MADRID, 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest dimecres que tornaria a ordenar la guerra contra l'Iran malgrat el desastre del Partit Republicà a les eleccions legislatives, una derrota que el seu 'número dos', JD Vance, i altres figures polítiques han atribuït a l'augment del cost de la vida dels estatunidencs causada pel conflicte iniciat a finals de febrer.
"Això d'Iran havíem de fer-ho i continuem fent-ho. Ara mateix tenim un fluxe enorme de petroli sortint d'Ormuz. Al principi, no hi havia res. I probablement aquesta sigui la raó principal (de la derrota electoral), el preu, no la guerra, el preu", ha assenyalat en declaracions a la premsa.
D'aquesta manera, ha assegurat que "si hagués de tornar a fer-ho, ho faria un altre cop perquè, a llarg termini, és l'única solució: no es pot permetre que l'Iran tingui una arma nuclear".
Ha admès que la guerra "va provocar una lleugera pujada del preu de la gasolina a curt termini", si bé tot seguit ha assegurat que, de permetre que l'Iran tingui una arma nuclear --i, per tant, no haver ordenat els atacs contra territori iranià-- "pot ser que tot el que veus aquí deixi d'existir".
"Ho vaig fer basant-me en això. No hi ha una altra opció. Potser això podria ser realment l'única cosa que es faci", ha reiterat Trump, que ha assegurat que "em portaré bé amb els demòcrates tret que vulguin ser destructius". "Volen parlar de les coses i està bé", ha manifestat, tenint en compte que el Partit Demòcrata s'ha fet amb el control de la Cambra de Representants.
Preguntat per les declaracions del vicepresident dels Estats Units, Trump ha dit que sap "el que pensa" Vance i que tots dos han parlat d'això aquest dimecres, si bé ha descartat confirmar que Vance tingui la intenció de concórrer als comicis de 2028. "Potser no es presenta. No sé qui es presentarà", ha assenyalat.
Ha tornat a defensar la seva actuació contra Teheran assegurant que a Washington ja sabien les conseqüències que tindria. "Ho sabíem. Ja ho sabia abans d'entrar (a l'Iran). Els hem impedit que tinguin una arma nuclear, i mai no la tindran", ha reafirmat.
El mandatari ha rebutjat rellevar del seu lloc el secretari de Defensa, Pete Hegseth, al·legant que "està fent una gran feina" al capdavant de l'Exèrcit nord-americà, i ha assegurat que "seria molt popular" com a senador.
Les 'midterms' han suposat una garrotada per al Partit Republicà, després que els demòcrates hagin fet vàlids els escenaris més optimistes per guanyar el control de les dues cambres del Congrés dels Estats Units i aconseguir victòries històriques a la carrera a governadors en estats com Texas, Ohio o Geòrgia.