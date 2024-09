Trump es declararà no culpable en el judici per intentar revocar els resultats de les eleccions del 2020

MADRID, 4 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident i actual candidat a la Casa Blanca per part del Partit Republicà, Donald Trump, es declararà no culpable en la vista que tindrà lloc el dijous sobre el cas dels intents del magnat de revocar els resultats electorals de les eleccions del 2020, a la qual ha decidit no assistir.

"Jo, el president Donald Trump, el susdit acusat, renuncio per la present al meu dret a estar present en la lectura de càrrecs i autoritzo als meus advocats a declarar-se innocent en el meu nom de tots i cadascun dels càrrecs de l'acusació substitutiva. Declaro a més que he rebut una còpia de l'acusació substitutiva i l'he revisat amb el meu advocat", ha expressat Trump en un document lliurat al tribunal i recollit per la cadena de televisió CNN.

L'equip legal del magnat sí té previst assistir a la primera que se celebrarà des que el judici va ser pausat perquè el Tribunal Suprem determinés l'abast de la immunitat presidencial de Trump.

Cal destacar també que la setmana passada, el fiscal especial Jack Smith va refer la seva acusació mantenint els quatre càrrecs --conspiració per defraudar als Estats Units, conspiració per obstruir un procediment oficial, obstrucció d'un procediment oficial i conspiració contra els drets dels ciutadans-- però però revisant algunes de les conductes per sortejar els límits imposats pel Suprem.

La jutgessa Tanya Chutkan, per la seva banda, haurà de decidir com procedir amb el cas penal sobre els esforços per anul·lar les eleccions presidencials del 2020, incloent l'establiment d'un calendari, i establir si els fiscals poden portar a Trump a judici i poder convocar a certs testimonis, com l'exvicepresident Mike Pence.

El Suprem va dictaminar a principis de juliol que Trump gaudia com a president d'immunitat, però va descartar que aquesta fos total, la qual cosa obria la porta al fet que els tribunals estudiessin detalladament quins dels suposats delictes atribuïts a l'antic mandatari van ser comesos sota el paraigua d'un càrrec presidencial i quins no.

Trump, que té oberts diversos fronts judicials, ja s'havia declarat innocent dels càrrecs relatius a aquesta causa, per la qual no existeix un calendari precís. En l'horitzó proper estan ja les eleccions presidencials de novembre, en les quals el magnat intentarà tornar de nou a la Casa Blanca com a banderer del Partit Republicà.