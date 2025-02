Trump declara que "qui salva el seu país no viola cap llei" enmig d'un conflicte obert amb la Judicatura

Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

La Casa Blanca critica els jutges que bloquegen les seves ordres executives mentre el Partit Demòcrata denuncia un comportament "dictatorial"

MADRID, 16 febr. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha publicat a TruthSocial un missatge breu en què declara que "Qui salva el seu país no viola cap llei" al final d'una setmana en la qual la Casa Blanca ha criticat obertament la resposta judicial contra l'onada d'ordres executives anunciades pel mandatari en arribar al poder al gener.

La secretària de Premsa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, va reconèixer aquesta fricció durant una compareixença el dimecres passat en què denunciava una "crisi constitucional" entre l'executiu i el poder judicial, en particular, "magistrats en districtes liberals que abusaven del seu poder per bloquejar de manera unilateral l'autoritat executiva bàsica del president".

Els magistrats estan capacitats per això perquè les ordres executives presidencials no constitueixen en si mateixes una llei --la legislació nacional és aprovada pel Congrés dels Estats Units i ratificada (o vetada) pel president-- i estan subjectes a un procés de revisió judicial per comprovar que s'ajusten a la Constitució nord-americana.

El divendres passat, per exemple, un jutge federal va bloquejar aquest dijous una ordre de Trump per posar fi a la ciutadania per dret de naixement en considerar que podria ser "inconstitucional", en el que constituïa el quart "cop" d'aquest tipus a la mesura emesa en el seu primer dia en el càrrec.

Dijous, un jutge federal del districte de Maryland també va bloquejar de manera temporal una ordre executiva de Trump que prohibia el finançament federal als proveïdors sanitaris que ofereixin tractaments per a persones trans menors de dinou anys.

Aquestes respostes, i d'altres de prèvies, van portar el vicepresident dels Estats Units, JD Vance, a assegurar en un missatge a X que "els jutges no poden controlar el poder legítim de l'executiu", mentre que el magnat i assessor presidencial Elon Musk va cridar directament a "destituir" un magistrat que va impedir que el seu "Departament d'Eficiència" va accedir tant als sistemes de pagaments del Tresor com a les dades de Protecció al Consumidor.

La procuradora general dels Estats Units, representant del Govern nord-americà davant del Suprem, Sarah Harris, va enviar la setmana passada al Congrés dels EUA una carta en què defensava les incursions de Trump i l'equip de Musk en entendre que el Congrés no pot impedir que el president "supervisi la tasca dels responsables de la seva administració a l'hora d'executar les ordres que declara".

La frase de Trump ha estat rebuda amb fortes crítiques de destacats representants del Partit Demòcrata com el senador Adam Schiff: "Ha parlat com un veritable dictador", ha fet saber a X.