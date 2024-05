Trump es declara "pres polític" mentre demana donacions als seus simpatitzants per a la campanya electoral

L'advocat del magnat diu que recorrerà la decisió "el més aviat possible"

MADRID, 31 maig (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units Donald Trump s'ha declarat "pres polític" després de convertir-se en el primer exmandatari del país a ser declarat culpable, en el seu cas pel cas de suborn a la exactriu porno 'Stormy Daniels', al mateix temps que ha demanat donacions als seus simpatitzants per a la campanya electoral de cara a les eleccions presidencials, que se celebraran al novembre.

"Última hora: soc un pres polític", es pot llegir a la pàgina de recaptació de fons a la qual redirigeix l'equip de campanya del magnat. En aquest lloc web apareix un cartell en el qual afirma que ha estat "condemnat en un judici falsejat políticament de caça de bruixes". "No vaig fer res dolent", assevera.

"Van registrar la meva casa, em van arrestar, em van prendre una foto policial. I ara acaben de condemnar-me. El corrupte Joe Biden (president nordamericà) necessita rebre el missatge, aquí i ara, que les seves possibilitats d'un segon mandat acaben avui. Perquè això passi, la nostra resposta immediata ha de ser tan massiva que passarà a la història", ha manifestat.

El republicà ha demanat "a deu milions de patriotes pro-Trump que contribueixin" i que diguin que el recolzen. "En aquest fosc moment de la història, els demano humilment que sisplau em recolzin ara. Junts recuperarem la Casa Blanca i Farem als Estats Units Grans Una Altra Vegada (MAGA, 'Make America Great Again, en anglès).

A més, apareix un missatge en el qual indica que "no importa quantes mentides i atacs" li dirigeixin, Trump "mai lliurarà" el seu "gran país a la tirania de l'esquerra". "Els demòcrates s'han gastat milers de milions de dòlars per intentar parar el nostre moviment, i comptem amb el teu suport per acabar el que vam començar", ha manifestat.

Així, ha demanat donacions per "desmantellar l'Estat profund, recuperar la Casa Blanca i Salvar els Estats Units al 2024". "Sisplau, consideri completar la seva contribució avui", resa el cartell al que es pot accedir, després d'estar inactiu durant aproximadament una hora.

APEL·LACIÓ DEL VEREDICTE

L'advocat de Trump, Todd Blanche, ha anunciat en una entrevista amb la cadena de televisió CNN que l'equip legal estava preparat per a una condemna i que presentaran mocions en les properes setmanes. "Si no tenim èxit amb això, llavors apel·larem tan aviat com sigui possible", ha dit, ja que la sentència es publicarà l'11 de juliol.

Blanche ha explicat que argumentaran que el jurat va ser parcial contra Trump i que el moment del judici va ser injust. "Pensem que degut a tot el relacionat amb el període previ a aquest judici, va ser molt difícil per al jurat avaluar l'evidència de manera independent pel que sabien que passaria", ha assenyalat.

Així mateix, ha explicat que l'exmandatari volia atestar, però que finalment no es va pronunciar perquè va confiar en el seu equip legal. "Volia que la seva història es fes pública. En última instància, és la seva decisió i ens va escoltar, va confiar en els nostres advocats. Va arribar la decisió que va pensar que era correcta, amb la qual estic molt d'acord", ha relatat.

Trump, que en sortir de la sala ha asseverat que "el veritable veredicte serà el 5 de novembre per part del poble", ha anunciat que aquest divendres donarà una roda de premsa, després que l'hagin declarat culpable de 34 càrrecs per falsificació de registres comercials dins d'una trama en la qual hauria intentat ocultar el pagament de 130.000 dòlars a la exactriu porno 'Stormy Daniels' per comprar el seu silenci.