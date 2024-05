Trump decideix no testificar en el seu judici pel cas per suborn a 'Stormy Daniels'

MADRID, 22 maig (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels EUA Donald Trump ha decidit finalment no testificar en el judici pel cas de suborn a l'exactriu de cinema porno Stephanie Clifford, coneguda com 'Stormy Daniels', malgrat que hi havia obert la porta en nombroses ocasions, encara que el seu equip legal va aconsellar-li no fer-ho per no exposar-se a un intens interrogatori.

En canvi, la defensa ha decidit presentar a dos testimonis, entre els quals destaca Robert Costello, per desacreditar a Michael Cohen, antic advocat de l'exmandatari, qui va arribar a atestar que el magnat va encarregar-li silenciar a 'Daniels' amb pagaments fins a després de les eleccions del 8 de novembre del 2016, en les quals va resultar guanyador el propi Trump.

Després de la sessió, el magnat ha acusat al jutge Juan Merchan, que lidera el cas, de ser un "corrupte" i de tenir "conflictes" d'interessos, segons ha publicat la cadena de televisió CNN. "El jutge és molt parcial, molt corrupte. I és tremendament conflictiu. Quan tens un jutge corrupte, passen moltes coses dolentes", ha expressat l'expresident.

La Fiscalia acusa a Trump de 34 delictes per presumpta falsificació documental, dins d'una trama amb la qual hauria intentat ocultar el pagament de 130.000 dòlars a 'Stormy Daniels' per comprar el seu silenci i que no parlés de la relació extramatrimonial que van mantenir en el marc de la campanya electoral del 2016.

Els càrrecs als quals s'enfronta Trump es remunten a una investigació iniciada per l'oficina del fiscal del districte de Manhattan arran d'un suposat pla del magnat per enterrar en els mitjans de comunicació diversos escàndols sexuals.

El llavors advocat de Trump Michael Cohen, qui també va ser vicepresident de l'Organització Trump, va gestionar el pagament a Clifford facilitant aquesta quantitat des de la seva pròpia butxaca i l'expresident va retornar-li la quantitat encoberta en diverses despeses legals dins dels registres de l'empresa.