Trump es decanta per Kevin Warsh al capdavant de la Reserva Federal

El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha confirmat aquest divendres que l'elegit per succeir Jerome Powell al capdavant de la Reserva Federal (Fed) serà finalment Kevin Warsh, en línia amb el que esperaven els mercats.
"Em complau anunciar que nomenaré Kevin Warsh per al càrrec de president de la Junta de Governadors del Sistema de la Reserva Federal", ha afirmat el mandatari en un missatge a Truth Social.
Warsh, de 55 anys, va formar part de l'òrgan rector de la Fed entre 2006 i 2011 i aquestes darreres setmanes havia esdevingut el gran favorit per rellevar Powell quan expiri el seu mandat al maig.
Ara, Warsh haurà de ser confirmat pel Senat en un context marcat per les crítiques a les pressions de la Casa Blanca sobre el banc central nord-americà, la independència del qual es considera fonamental per complir el doble mandat de controlar la inflació i impulsar l'ocupació.