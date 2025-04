Trump critica la visita a El Salvador del senador Van Hollen per reunir-se amb el deportat Ábrego García

Europa Press/Contacto/Chris Kleponis - Pool via CN

MADRID 18 abr. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que el senador demòcrata Chris Van Hollen "ha quedat com un idiota" durant la visita que va protagonitzar a El Salvador per assegurar-se de l'estat de salut de Kilmar Ábrego García, deportat i empresonat ara mateix a la presó de la CECOT sense base legal, segons ha dictaminat el Tribunal Suprem.

Van Hollen, demòcrata per l'estat de Maryland, va acabar trobant-se amb Ábrego García i el senador ha promès donar més informació sobre la seva situació quan torni als Estats Units.

El bon estat de salut que aparentava Ábrego García a les imatges va servir al president d'El Salvador, Nayib Bukele, per burlar-se de les acusacions de maltractament abocades contra les institucions penitenciàries del país.

Trump ha seguit els seus passos amb un missatge a Truth Social en assegurar que "el senador Chris Van Hollen de Maryland va quedar ahir com un idiota, fatxendejant a El Salvador mentre mendigava atenció". "Fanfarró", ha reblat el mandatari en el seu missatge.

Cal recordar que tant la jutgessa federal de districte Paula Xinis com el Suprem han dictaminat que Ábrego García, acusat de formar part de l'organització criminal MS-13, la "mara" Salvatrucha, va ser detingut "sense base legal" i deportat "sense més procés o justificació legal".

No obstant això, l'administració Trump ha esgrimit que el dictamen del Suprem demana a la jutgessa Xinis que tingui en compte que Ábrego García ha estat acusat de pertinença a una organització terrorista, com la Casa Blanca ha considerat a les "maras" i, per tant, entra dins de les competències de l'executiu decidir els termes de la seva deportació arran de la invocació de l'anomenada llei d'enemics estrangers --una normativa arcaica del segle XVIII-- admesa pel Suprem mateix.