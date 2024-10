Trump critica la presentació de noves proves en contra seva a un mes de les eleccions presidencials

El magnat creu que es tracta d'"un ús del Govern com a arma" per influir en els comicis

MADRID, 4 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units i candidat republicà a la Casa Blanca, Donald Trump, ha criticat aquest dijous al fiscal especial Jack Smith per publicar un document amb noves proves sobre una sèrie de conductes criminals a les quals el magnat hauria recorregut per tractar de mantenir-se en el càrrec després de la seva derrota en les eleccions del 2020 a tan sols un mes de la celebració dels comicis.

Tant Trump com la seva campanya electoral han afirmat que Smith ha violat les regles del Departament d'Estat i que ha "fet servir al Govern com a arma" en considerar que estan influint en les eleccions, si bé va ser decisió de la jutgessa federal Tanya Chutkan i no del mateix fiscal, segons ha publicat la cadena de televisió NBC News.

A pesar que el Departament de Justícia té com a costum respectar un "període de silenci" informal de 60 dies abans d'una elecció per evitar influenciar als votants, cal destacar que Smith ni tan sols sabia quan anava Chutkan a prendre la decisió de publicar el document, segons han revelat dues fonts anònimes relacionades amb el cas a l'esmentada cadena.

La jutgessa, per la seva banda, ha expressat en diverses ocasions que les audiències del cas no tindran impacte en la campanya de Trump malgrat les seves queixes. El document de Smith recull que les accions del magnat novaiorquès van ser "a títol privat" i no a títol oficial, com a president, i van incloure "una sèrie de plans cada vegada més desesperats per anul·lar els comicis en els set estats en els quals va perdre".

Això es produeix després que el Tribunal Suprem dels Estats Units avalés el passat mes de juliol que Trump comptava amb certa immunitat durant el seu temps al capdavant de la Casa Blanca. Smith busca així que no es desestimi el cas contra el magnat.

La Justícia va concedir als tribunals de menor instància la possibilitat de resoldre pel seu compte en quins casos Trump es trobava en ple acompliment de les seves funcions com a president i quan aquests casos eren purament personals i s'escapaven de l'oficialisme i, per tant, no quedaven protegits per aquesta immunitat parcial.

El magnat es va declarar no culpable dels quatre càrrecs federals que pesen en contra seva pel cas a l'agost del 2023. Els fiscals defensen que Trump va manipular als manifestants en fer-los creure que el llavors vicepresident Mike Pence podia canviar els resultats de les eleccions.