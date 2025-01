Trump critica la "incompetència" de les autoritats locals a l'hora de contenir els incendis de Califòrnia

MADRID 12 gen. (EUROPA PRESS) -

El president electe dels Estats Units, Donald Trump, ha criticat aquest diumenge la "incompetència" de les autoritats locals durant els esforços de contenció dels incendis que fa cinc dies que arrassen el sud de Califòrnia i han deixat ja setze morts i destruït més de 12.000 habitatges i altres estructures.

"Els incendis continuen destruint Los Angeles. Els polítics incompetents continuen sense saber com apagar-los. Milers de magnífiques cases han desaparegut i moltes més són a punt de desaparèixer", ha criticat Trump a la seva xarxa social Truth Social.

El president electe és un enemic polític declarat del governador de Califòrnia, Gavin Newsom, un dels màxims exponents de l'opositor Partit Demòcrata. Newsom ha implorat a Trump que faci un parèntesi en la seva rivalitat per assistir a l'estat a examinar de primera mà les conseqüències dels incendis però el president electe encara no ha respost a la seva petició, segons va explicar el mateix governador.

Trump no ha esmentat aquesta invitació en el seu missatge d'aquest diumenge, en què ha insistit que els incendis, en particular els de Palisades i Eaton, s'han convertit "en una de les pitjors catàstrofes de la història" del país.

"No hi ha res més que mort pertot arreu. Simplement són incapaços d'apagar les flames. No sé què passa amb aquesta gent", ha conclòs el mandatari.