Trump critica la falta d'"entusiasme" dels aliats d'implicar-se en una missió "menor" a l'estret d'Ormuz

MADRID 16 març (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha criticat aquest dilluns la falta d'"entusiasme" dels aliats internacionals a l'hora d'implicar-se en una missió militar "menor" a l'estret d'Ormuz després d'insistir en les crítiques als socis de l'OTAN i retreure'ls que no participin en l'operació proposada per Washington quan l'exèrcit nord-americà els ha protegit "durant 40 anys".
En una intervenció a la Casa Blanca, Trump ha insistit en la idea que els socis internacionals participin en un desplegament militar que desbloquegi l'estret d'Ormuz --escenari d'atacs iranians al trànsit marítim en represàlia per l'ofensiva dels EUA i Israel--.
"Ho recomanem encaridament a altres nacions les economies de les quals depenen de l'estret molt més que no pas la nostra. Nosaltres obtenim menys de l'1% del nostre petroli de l'estret, i alguns països n'obtenen molt més", ha incidit, per reiterar que el Japó hi obté el 95% del seu petroli, la Xina el 90% i Corea del Sud al voltant del 35%. "Així que volem que vinguin i ens ajudin amb l'estret", ha subratllat.
Sobre el suport que ha rebut la seva iniciativa que els actors internacionals assisteixin els EUA a controlar Ormuz, després que països com França, Alemanya o el Regne Unit hagin descartat un desplegament immediat, el dirigent nord-americà ha dit que "nombrosos països" han confirmat que "estan de camí", però mentre que alguns "estan molt entusiasmats", "n'hi ha d'altres que no".
"Alguns són països als quals hem ajudat durant moltíssims anys. Els hem protegit de terribles amenaces externes, i no estaven tan entusiasmats", ha criticat Trump, qui ha recalcat que "el nivell d'entusiasme m'importa", en particular de països, sense esmentar-los, on els EUA tenen "45.000 soldats protegint-los de qualsevol perill".
"Vol dir que durant 40 anys els hem estat protegint i no s'hi volen involucrar? I això és una cosa molt menor, es dispararan molt pocs trets perquè no els en queden gaires", ha assenyalat.
Trump va reclamar aquest dissabte que actors internacionals, en particular els més afectats pel bloqueig del pas d'Ormuz, participin juntament amb els EUA en una missió que desbloquegi l'estret, escenari d'atacs iranians durant les darreres setmanes.