Trump critica Espanya pel seu nivell de despesa en Defensa: "És un problema i és injust per a la resta"

LA HAIA 24 juny (de l'enviat especial d'EUROPA PRESS, Víctor Tuda) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha criticat aquest dimarts el nivell de despesa en Defensa d'Espanya, referint-se al fet que representa un "problema" en la inversió en el si de l'OTAN, en unes declaracions de camí als Països Baixos per participar en la cimera de líders aliats que espera fixar el nou llistó de despesa dels 32 aliats.

En unes declaracions als mitjans nord-americans a bord de l'Air Force One de camí a la Haia, Trump ha assenyalat que l'OTAN "té un problema amb Espanya". "Espanya no està d'acord, això és molt injust per a la resta", ha indicat en referència a la reticència del president del Govern central, Pedro Sánchez, per pactar el llistó del 5%.

El dirigent nord-americà ha fet referència a Espanya en ser preguntat pel nou compromís de despesa que previsiblement pactaran els líders a la cimera, moment en què ha dit que els Estats Units ha de pagar "el mateix que tothom", després de criticar que Europa dedica inversions a altres infraestructures en lloc de despesa militar.

Així mateix, preguntat sobre el seu compromís amb l'article 5, la clàusula de defensa mútua de l'OTAN, Trump ha respost amb ambigüitat en assenyalar que depèn de "la definició" d'aquesta clàusula.

Segons Trump, hi ha "moltes definicions" de l'article 5. "Estic compromès a ser els seus amics. M'he fet amic de molts d'aquests líders, i estic compromès a ajudar-los", ha indicat abans d'acudir a la cimera de l'OTAN.