Trump critica que els líders europeus defensessin l'ofensiva a l'Iran però no participin en la missió a Ormuz

Reitera la seva decepció amb l'OTAN i reivindica el suport que ha rebut dels països del Golf
MADRID, 17 març (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha reiterat aquest dimarts les seves crítiques als líders europeus i socis de l'OTAN en lamentar que van defensar l'ofensiva militar contra l'Iran, però ara eviten participar en la missió per reobrir l'estret d'Ormuz.
"Tots els aliats de l'OTAN van estar d'acord amb nosaltres, però no ens volen ajudar, tot i ajudar-los tant --tenim milers de soldats arreu del món--, és increïble", ha criticat el mandatari al Despatx Oval després de reunir-se amb el primer ministre irlandès, Micheál Martin.
Trump ha incidit que els EUA no necessiten "gaire ajuda" per executar la missió, tot i que ha recalcat que la situació a l'Iran és una "prova" per a la capacitat dels països de l'OTAN.
Sobre les crítiques d'Alemanya i França a l'operació, Trump ha subratllat que no es volen implicar en la guerra però "pensen que farem una cosa molt important en neutralitzar-los (a l'Iran)". Així mateix, ha tornat a criticar el primer ministre, Keir Starmer, en assenyalar que van concedir ajuda militar un cop els EUA ja havien canalitzat la guerra i no necessitaven l'assistència.
D'aquesta manera, ha reiterat la seva "decepció" amb l'OTAN, després d'insistir que els EUA hi han invertit milers de milions de dòlars i ara no ajuden Washington en la seva campanya a l'Iran. "Quan no ens ajuden és una cosa sobre la qual hauríem de reflexionar", ha argumentat.
El president nord-americà, per contra, ha reivindicat el suport que ha rebut dels països del Golf. "Qatar ha estat genial. Els EAU han estat absolutament genials. L'Aràbia Saudita ha estat excel·lent. Bahrain ha estat molt bo. Els països del Pròxim Orient han mostrat un gran suport i, per descomptat, Israel ha estat el nostre soci", ha enumerat, sense concretar en tot cas si aquestes nacions participaran en la missió.