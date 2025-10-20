Trump creu que Ucraïna "encara pot guanyar la guerra" tot i que "pot passar qualsevol cosa"

MADRID 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat aquest dilluns que Ucraïna "encara pot guanyar la guerra" a Rússia, tot i que ha dubtat que pugui arribar a passar.
"Encara la pot guanyar. No crec que ho faci, però encara la poden guanyar. No he dit mai que la guanyarien. He dit que la poden guanyar. Pot passar qualsevol cosa. Saben que la guerra és molt estranya. Passen moltes coses dolentes", ha afirmat Trump davant la premsa durant un acte a la Casa Blanca després de rebre el primer ministre australià, Anthony Albanese.
Trump ha intentat acostar posicions entre Rússia i Ucraïna per posar fi a la guerra, però el seu posicionament ha vacilat entre el suport a Kíiv i la proposta que Ucraïna cedeixi els territoris de l'est. La setmana passada va demanar establir la línia de front actual com a frontera.
Ha destacat que "la majoria que moren són soldats (...), entre 5.000 i 7.000 a la setmana". "És un bany de sang. El pitjor des de la Segona Guerra Mundial", ha destacat. "No ens afecta de cap manera. No paguem res per les armes que tenen. L'OTAN ens paga per les armes", ha afegit.