Trump creu que Putin "complirà" la seva part de l'acord per a una treva a Ucraïna

MADRID 1 abr. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha declarat aquest dilluns que vol veure el seu homòleg rus, Vladímir Putin, "fer un tracte" per posar fi a més de tres anys de conflicte a Ucraïna, la qual cosa creu "que complirà", segons ha dit, mentre que ha reiterat l'amenaça d'imposar aranzels addicionals al petroli procedent de Rússia.

"Vull veure'l fer un tracte per evitar que morin soldats russos i soldats ucraïnesos, i altres persones", ha assenyalat en unes declaracions davant la premsa al Despatx Oval de la Casa Blanca.

El mandatari ha tornat a amenaçar Putin amb la idea d'imposar aranzels addicionals al cru rus si no "compleix" amb un acord d'alto el foc, poc després que aquest cap de setmana assegurés que ho acabaria fent "com cregui que és culpa de Rússia" la paràlisi de les negociacions.

"Vull assegurar-me que el compleix, i crec que ho farà. No vull posar aranzels secundaris al seu petroli. Però crec que ho faria si pensés que no està fent la feina. Ho vaig fer amb Veneçuela", ha indicat aquest dilluns segons recull la cadena de televisió nord-americana CNN.

Trump es va declarar especialment molest pels comentaris que dijous passat va fer Putin en què proposava substituir el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, per un govern "temporal" afavorit per les Nacions Unides i els EUA a fi d'avançar en les negociacions de pau. "Aquesta mena de comentaris", va dir el president nord-americà, "no van en la direcció correcta".