Trump creu que una operació a Colòmbia com la dirigida contra Maduro "sona bé"

Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN
MADRID, 5 gen. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat aquest diumenge que li "sona bé" la idea de dur a terme a Colòmbia una operació similar a la realitzada a Veneçuela, en la qual les forces nord-americanes van capturar al president veneçolà, Nicolás Maduro, i van bombardejar diversos punts a Caracas i als estats d'Aragua i La Guaira, una incursió que ha generat múltiples preguntes sobre la intenció de l'Administració Trump de replicar-la en altres països.
"Em sona bé, (i) a molta gent, sí", ha respost el magnat republicà en ser preguntat per la seva disposició a repetir l'operació contra Maduro al país veí que presideix Gustavo Petro, amb qui ha tingut múltiples enfrontaments.
Per Trump, Colòmbia "està molt malalta, governada per un home malalt al que li agrada produir cocaïna i vendre-la als Estats Units". "Té molins i fàbriques de cocaïna", ha al·legat, indicant que "no seguirà fent-ho molt temps".