Trump creu que l'actual "brot d'antisemitisme" és gairebé tan "impactant" com els atacs del 7 d'octubre

L'expresident dels Estats Units Donald Trump ha assistit aquest dilluns a un acte celebrat a Miami (Florida) en commemoració dels atacs del 7 d'octubre del 2023 per part del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) contra Israel, on ha assegurat que l'actual "brot d'antisemitisme" sorgit des de llavors és gairebé tan "impactant" com els propis atemptats.

"Mai podem oblidar el malson d'aquest dia (...) El que és gairebé tan impactant com el 7 d'octubre en si és el brot d'antisemitisme que tots hem vist des de llavors. Mai havia pensat que veuria això mai de la vida, és tan increïble ser testimoni d'això", ha expressat durant l'acte.

Després d'això, ha assegurat que es tracta del "dia més mortal per al poble jueu" des de l'Holocaust i el "pitjor atac terrorista" des de l'11-S, i és que van morir al voltant de 1.200 persones i altres 250 van ser segrestades i portades cap a la Franja de Gaza, a les qui ha "honrat" i "plorat".

"Va ser un atac a la humanitat mateixa, va ser una crueltat increïble i espantosa, va ser un salvatgisme esgarrifós, va ser un delit demoníac i la destrucció de vides innocents. El 7 d'octubre semblava com si les portes de l'infern s'haguessin obert de cop i desencadenar els seus horrors sobre el món", ha afegit.

El magnat ha insistit que aquests atacs mai haurien tingut lloc si ell hagués estat a la Casa Blanca i ha manifestat que el pròxim 5 de novembre, data fixada per a les eleccions presidencials nord-americanes, serà el "dia més important en la història" del país i per a "la història d'Israel", i és que en altres ocasions ha manifestat que Israel "desapareixerà" si no arriba al Despatx Oval.