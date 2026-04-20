Trump creu que és "altament improbable" una pròrroga de l'alto el foc

MADRID 20 abr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha afirmat aquest dilluns que considera "altament improbable" que hi hagi una pròrroga de l'alto el foc de dues setmanes que expira dimecres a la tarda si no s'arriba a un acord.
"No em precipitaré a signar un mal acord. Tenim tot el temps del món", ha explicat Trump en una entrevista a Bloomberg en la qual ha confirmat que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha partit aquest mateix dilluns cap a Islamabad amb la intenció de mantenir contactes amb la delegació iraniana dimarts, tot i que Teheran no ha confirmat aquestes negociacions.
"És altament improbable que s'allargui", ha respost preguntat per la treva anunciada el 7 d'abril. De fet, ha subratllat que la treva acaba "dimecres a la tarda". "Dimecres a la tarda, hora de Washington", ha apuntat.
El mandatari nord-americà també s'ha referit al bloqueig imposat als ports iranians. "No l'obriré. Volen que l'obri. Els iranians desitgen que s'obri. No l'obriré fins que se signi un acord", ha argüït.
Quant a la possibilitat que no hi hagi acord i si aleshores reprendrà els atacs, ha respost que "si no hi ha acord, evidentment esperaria" que es reprenguin els atacs.