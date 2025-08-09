Trump convida el recentment elegit president de Polònia a visitar la Casa Blanca al setembre

MADRID 9 ago. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha convidat el recentment elegit president de Polònia, l'euroescèptic Karol Nawrocki, a visitar la Casa Blanca per assistir a una "reunió de treball" el pròxim 3 de setembre, segons ha informat el portaveu presidencial polonès, Pawel Szafernaker.
"En una carta oficial de felicitació entregada el dia de la seva investidura, el president nord-americà va convidar el president de la República de Polònia, Karol Nawrocki, a la Casa Blanca per a una reunió de treball el 3 de setembre del 2025", ha indicat Szafernaker a xarxes socials.
El magnat republicà ja va felicitar Nawrocki per ser elegit president en un missatge publicat a Truth Social i va descriure al candidat com "un aliat de Trump". "Enhorabona, Polònia, heu elegit un guanyador", va subratllar.
El polític independent de 42 anys --que va guanyar la segona volta de les eleccions presidencials el passat mes de juny amb un 50,89% dels vots enfront del candidat de la governant Coalició Cívica, Rafal Trzaskowski-- compta amb el suport del conservador Partit Llei i Justícia (PiS), que va governar el país entre 2015 i 2023.