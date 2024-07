Trump considera que Biden romandrà en la carrera presidencial: "Ningú vol renunciar a això d'aquesta manera"

MADRID, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units i candidat presidencial republicà Donald Trump ha afirmat aquest dilluns que considera que l'actual president i aspirant demòcrata, Joe Biden, romandrà en la carrera per la Casa Blanca, malgrat l'augment de les crítiques internes a causa dels dubtes sobre la seva fortalesa cognitiva i el seu descens en les enquestes publicades recentment.

"Em sembla que és molt possible que es quedi (en la carrera presidencial). Té un ego i no vol renunciar. No vol fer això. Ningú vol renunciar a això d'aquesta manera. Se sentirà malament amb ell mateix durant molt temps. És difícil rendir-se d'aquesta manera, de la forma en què estan tractant d'expulsar-lo", ha declarat en una entrevista en la cadena de televisió nord-americana Fox.

L'exmandatari republicà ha explicat que durant el debat cara a cara va veure a Biden com "un home d'aspecte molt pàl·lid" i va pensar que "la seva veu era feble": "No sabia exactament el que estava passant (...). Va ser un debat estrany perquè en un parell de minuts les respostes que va donar no tenien molt sentit. Quan parlava, tenia la mirada buida, com si estigués fora de combat", ha relatat.

Així, ha insistit que les declaracions de Biden "ni tan sols van ser respostes", ja que "eren només paraules juntes que no tenien significat de sentit". Trump ha criticat que els mitjans de comunicació hagin evitat parlar d'aquesta situació: "Tots estan actuant commocionats", ha afegit, agregant que ha parlat d'això des del 2020.

Finalment, Trump ha assenyalat que, en la seva opinió, el país es dirigeix cap a "la Tercera Guerra Mundial, amb aquest home semi-dirigint les coses, perquè ell no les està dirigint". El magnat ha subratllat que els qui es troben a l'Oficina Oval són els qui "realment estan dirigint" els Estats Units.

Biden porta diversos dies apareixent en mitjans nord-americans per revertir la imatge de feblesa que li va atorgar el debat a Atlanta, on es va mostrar afeblit i imprecís davant Trump. El propi president nord-americà va reconèixer que havia fet un mal debat, un fet que va atribuir al cansament de campanya.