Trump confirma que signarà amb Zelenski a la Casa Blanca l'acord sobre les terres rares

El magnat assegura que els EUA es desentendran de la seguretat d'Ucraïna: "Farem que Europa se n'encarregui"

MADRID, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha confirmat aquest dimecres la visita divendres del seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, a la Casa Blanca, en la qual està previst que rubriquin un acord sobre les terres rares i els plans de reconstrucció d'Ucraïna un cop acabi el conflicte.

"Ens està anant molt bé amb Rússia i Ucraïna. El president Zelenski vindrà divendres. Ja està confirmat i signarem un acord", ha avançat Trump durant la primera reunió oficial del seu gabinet en aquest segon mandat

"Hem pogut arribar a un acord pel qual recuperarem els nostres diners i n'obtindrem molts més en el futur, i crec que això és el més apropiat", ha destacat el president nord-americà, qui ha felicitat el secretari del Tresor, Scott Bessent, i el de Comerç, Howard Lutnick.

Trump ha retret a l'anterior administració de Joe Biden el dispendi d'aquests tres anys i ha assenyalat que la seva gestió anirà enfocada a recuperar aquest finançament, alhora que ha avançat que no donarà més diners a Ucraïna.

Des que Trump va tornar a la Casa Blanca ha insistit que els EUA han de controlar les terres rares d'Ucraïna, un conjunt de reserves amb alguns minerals clau per a la nova indústria tecnològica.

Segons el Govern ucraïnès, l'acord estableix la creació d'un fons conjunt en què Ucraïna aportarà el 50 per cent dels ingressos derivats de l'explotació d'aquests recursos a canvi d'unes garanties de seguretat de les quals els EUA no s'encarregaran, segons ha dit aquest dimecres el mateix Trump.

"No donaré garanties de seguretat més enllà d'això (...) Farem que Europa se n'encarregui", ja que per això "és el veí del costat", ha dit Trump, per qui la inversió nord-americana en aquestes reserves minerals "és una mena de seguretat automàtica".

"Ningú molestarà quan siguem allà", ha afirmat.