Trump confirma que retarda fins al 9 de juliol els aranzels del 50% a la UE

MADRID, 26 maig (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha acceptat aquest diumenge retardar fins al proper 9 de juliol per implementar els aranzels del 50% a la Unió Europea, un extrem que ha anunciat després d'una conversa telefònica amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

"Avui he rebut una trucada d'Ursula von der Leyen sol·licitant una pròrroga del termini de l'1 de juny sobre l'aranzel del 50% pel que fa al comerç i la Unió Europea. He accedit a la pròrroga --9 de juliol del 2025--. Ha estat un privilegi per a mi fer-ho", ha declarat en la seva plataforma Truth Social.

Hores abans, Von der Leyen ha informat que ha mantingut una "bona" conversa amb inquilí de la Casa Blanca, en la qual han abordat les negociacions comercials en marxa.

"Una bona trucada amb el president dels Estats Units", ha publicat en el seu compte a la xarxa social X, on ha recordat que "la UE i els Estats Units tenen la relació comercial més rellevant i estreta del món".