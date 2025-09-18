Trump confirma que declararà el moviment antifeixista com a organització terrorista

MADRID, 18 set. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha confirmat aquest dimecres que declararà com a grup terrorista nacional el moviment antifeixista --malgrat que no es tracta d'una organització amb estructures sòlides, líders o llistes de membres--, un extrem suggerit recentment després responsabilitzar a la "esquerra radical" de l'assassinat de l'activista ultraconservador Charlie Kirk.
"Em complau informar als nostres nombrosos patriotes nord-americans que designaré a antifa, una organització malalta, perillosa, radical d'esquerres, com a organització terrorista de gran importància", ha assenyalat en la seva plataforma Truth Social.
En el breu missatge, l'inquilí de la Casa Blanca ha assenyalat que "recomanaré que s'investigui a fons als qui financien a antifa, de conformitat amb les normes i pràctiques legals més estrictes".