Trump confirma una conversa telefònica amb Maduro

Europa Press/Contacto/Joyce Boghosian/White House
MADRID, 1 des. (EUROPA PRESS) -
El president nord-americà, Donald Trump, ha confirmat aquest diumenge que va mantenir la setmana passada una conversa telefònica amb el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, encara que no ha volgut donar detalls sobre la mateixa.
"No vull comentar-ho. La resposta és sí", ha respost en ser interrogat per la notícia de la trucada, publicada per diversos mitjans nord-americans com 'The New York Times' i 'The Wall Street Journal'
"No diria que va estar ni bé ni malament. Va ser una trucada telefònica", ha afegit.